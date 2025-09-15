Дагестанцу, поджегшему бомбардировщик в Челябинске, утвердили приговор

Второй апелляционный суд (Санкт-Петербург) утвердил 8-летний срок в воспитательной колонии уроженцу Дагестана Рамазану Абукарову*, который поджег бомбардировщик на аэродроме в Челябинске. Об этом URA.RU в пресс-службе суда.
«Суд рассмотрел апелляционную жалобу. Приговор Челябинского облсуда оставили без изменений. Он вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Абукаров* был задержан в январе сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Его сняли с поезда при возращении в Дагестан и обвинили в диверсии.
Следствию удалось установить, что Абукаров* действовал по указанию украинских кураторов. Они дали ему деньги на билет до Челябинска и обрисовали весь план действий: в назначенное время молодой человек проник на аэродром. С собой у него была пятилитровая канистра бензина. Он облил технику горючей смесью, поджег, снял на камеру и скрылся.
Уничтожить самолет у него не получилось благодаря оперативной реакции служащих. Они потушили разгорающийся пожар. Но техника была временно выведена из строя. Стоимость восстановительных работ составила 62 млн рублей. Сегодня у следствия есть сведения о причастности Абукарова* к похожим инцидентам в других регионах РФ.
В суде удалось доказать виновность Абукарова*. Челябинский облсуд назначил ему восемь лет воспитательной колонии. После достижения 18-летнего возраста его должны перевести в колонию общего режима.
*внесен в перечень террористов и экстремистов
