Челябинское «Южуралзолото» переизберет совет директоров

Национализированный челябинский холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) проведет перевыборы членов совета директоров. Как следует из объявления президента «УК ЮГК» Семена Гринько, акционеры соберутся на заседание 17 ноября.
«Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров общества», — отмечено в сообщении Гринько. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Подробности отсутствуют. Среди вопросов, по которым предстоит определиться участникам общества, значится утверждение нового положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров.
Компания стала государственной в июле. Генпрокуратура РФ подала иск в Советский райсуд Челябинска, потребовав национализации в связи с лоббистской деятельностью тогдашнего президента холдинга, бывшего вице-спикера заксобрания региона Константина Струкова.
При подготовке материала URA.RU направило запрос администрации компании. Ответ будет опубликован, когда поступит.
