Вездеход с геологами затонул в Забайкалье, есть погибшие

Вездеход затонул в озере Амудис (архивное фото)
В Озере в Забайкальском крае затонул вездеход с геологами. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«Вездеход с геологами затонул в Забайкальском крае, в озере Амудис», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что пятеро человек погибло, а четверо выбрались. Спасатели занимаются поиском тел.
