В Совбезе РФ раскрыли, как спецслужбы используют Starlink

Спутниковая связь через терминалы Starlink и другие западные IT-сервисы все чаще используются спецслужбами западных стран для политических целей. Об этом сообщил помощник секретаря Совбеза РФ Дмитрий Грибков.
«Западные высокотехнологичные IT-компании широко задействованы в реализации планов и замыслов спецслужб (стран Запада — прим.). Это относится к системам спутниковой связи типа Starlink, и к поисковым и облачным сервисам крупных западных транснациональных компаний», — отметил Грибков на XIX форуме «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности». Его слова приводит «Коммерсант».
Он добавил, что такие технологии применяются для дестабилизации обстановки и вмешательства во внутренние дела других государств. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, в свою очередь, подчеркнул, что после использования Starlink для организации протестов в Иране в 2022 году аналогичные случаи были зафиксированы и в Венесуэле в 2024 году. По данным МИД, не менее 10 стран сообщили о незаконном ввозе оборудования Starlink и его использовании в ущерб безопасности. Россия планирует обсудить эту проблему на брифинге ООН в октябре.
