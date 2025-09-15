15 сентября 2025

Ученые ХМАО запатентовали новый способ исследования нефтяных месторождений

В ХМАО придумали новый способ изучения недр для точной оценки запасов нефти и газа
В ХМАО придумали новый способ изучения недр для точной оценки запасов нефти и газа

Ученые Научно-аналитического центра имени В.И. Шпильмана в ХМАО запатентовали новый способ исследования нефтяных месторождений. Устройство помогает исследовать породы из недр земли без разрушения, построить точную модель нефтегазового пласта и оценить перспективы добычи полезных ископаемых, сообщил департамент недропользования ХМАО в telegram-канале.

«Инновационный метод исследования наши ученые разработали в продолжение проекта „Цифровой керн“. Это позволяет повысить точность построения гидродинамических моделей нефтегазовых пластов и эффективность разработки новых технологий добычи, в том числе и трудноизвлекаемых запасов нефти», — отметил директор центра Андрей Копытов.

Технология исследования основана на компьютерной томографии. Рентген-устройство сканирует образцы породы из недр земли и помогает точнее определять характеристики минералов. Такой подход открывает новые возможности для изучения месторождений и оценки перспектив добычи нефти и газа.

Ранее URA.RU писало, что ученые Роснедр испытали новый метод разведки нефти на Южно-Висимском и Южно-Березовском месторождениях в ХМАО. Исследователи выяснили, что инновация помогает получить больше информации о недрах за меньшее время

