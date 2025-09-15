Ученые ХМАО запатентовали новый способ исследования нефтяных месторождений

Ученые Научно-аналитического центра имени В.И. Шпильмана в ХМАО запатентовали новый способ исследования нефтяных месторождений. Устройство помогает исследовать породы из недр земли без разрушения, построить точную модель нефтегазового пласта и оценить перспективы добычи полезных ископаемых, сообщил департамент недропользования ХМАО в telegram-канале.
«Инновационный метод исследования наши ученые разработали в продолжение проекта „Цифровой керн“. Это позволяет повысить точность построения гидродинамических моделей нефтегазовых пластов и эффективность разработки новых технологий добычи, в том числе и трудноизвлекаемых запасов нефти», — отметил директор центра Андрей Копытов.
Технология исследования основана на компьютерной томографии. Рентген-устройство сканирует образцы породы из недр земли и помогает точнее определять характеристики минералов. Такой подход открывает новые возможности для изучения месторождений и оценки перспектив добычи нефти и газа.
Ранее URA.RU писало, что ученые Роснедр испытали новый метод разведки нефти на Южно-Висимском и Южно-Березовском месторождениях в ХМАО. Исследователи выяснили, что инновация помогает получить больше информации о недрах за меньшее время
