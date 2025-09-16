На учениях «Запад-2025» в Беларуси тестировали применение «Орешника»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На учениях были отработаны все поставленные задачи
На учениях были отработаны все поставленные задачи Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

В ходе учений «Запад-2025» в Беларуси был протестирован ракетный подвижной комплекс «Орешник». Об этом сообщил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Павел Муравейко. 

«В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса „Орешник“», — рассказал Муравейко, передает «Белта». По его словам, на учениях были отработаны все поставленные задачи.

Основной целью учений «Запад-2025» стало совершенствование подготовки войск к ведению современных боевых действий. По словам Муравейко, комплексный подход позволил проработать сценарии ведения боевых действий в различных условиях, включая населенные пункты, лесисто-болотистую и урбанизированную местность. Важной частью учений стало широкое использование БПЛА различных типов.

Учения «Запад-2025» проходили при активном участии российских военных специалистов. По словам начальника Генштаба, российские коллеги поделились боевым опытом. Это позволило белорусским подразделениям получить доступ к самым передовым знаниям и тактикам, которые сразу же были внедрены в процесс подготовки войск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе учений «Запад-2025» в Беларуси был протестирован ракетный подвижной комплекс «Орешник». Об этом сообщил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Павел Муравейко.  «В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса „Орешник“», — рассказал Муравейко, передает «Белта». По его словам, на учениях были отработаны все поставленные задачи. Основной целью учений «Запад-2025» стало совершенствование подготовки войск к ведению современных боевых действий. По словам Муравейко, комплексный подход позволил проработать сценарии ведения боевых действий в различных условиях, включая населенные пункты, лесисто-болотистую и урбанизированную местность. Важной частью учений стало широкое использование БПЛА различных типов. Учения «Запад-2025» проходили при активном участии российских военных специалистов. По словам начальника Генштаба, российские коллеги поделились боевым опытом. Это позволило белорусским подразделениям получить доступ к самым передовым знаниям и тактикам, которые сразу же были внедрены в процесс подготовки войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...