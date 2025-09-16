На учениях «Запад-2025» в Беларуси тестировали применение «Орешника»

В ходе учений «Запад-2025» в Беларуси был протестирован ракетный подвижной комплекс «Орешник». Об этом сообщил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Павел Муравейко.
«В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса „Орешник“», — рассказал Муравейко, передает «Белта». По его словам, на учениях были отработаны все поставленные задачи.
Основной целью учений «Запад-2025» стало совершенствование подготовки войск к ведению современных боевых действий. По словам Муравейко, комплексный подход позволил проработать сценарии ведения боевых действий в различных условиях, включая населенные пункты, лесисто-болотистую и урбанизированную местность. Важной частью учений стало широкое использование БПЛА различных типов.
Учения «Запад-2025» проходили при активном участии российских военных специалистов. По словам начальника Генштаба, российские коллеги поделились боевым опытом. Это позволило белорусским подразделениям получить доступ к самым передовым знаниям и тактикам, которые сразу же были внедрены в процесс подготовки войск.
