Роковой спуск к озеру: как поломка тормозов у вездехода унесла жизни пяти геологов

В Забайкалье вездеход с девятью геологами упал в озеро
В Забайкалье вездеход с девятью пассажирами упал в озеро
В Забайкалье вездеход с девятью пассажирами упал в озеро

В Забайкальском крае в озере Амудиса произошел инцидент с участием гусеничного вездехода, в котором находились девять сотрудников-геологов. Группа геологов отправилась к озеру Амудиса накануне трагедии. Преодолев примерно 50 километров, участники экспедиции столкнулись с технической неисправностью: у гусеничного вездехода отказали тормоза.

Машина на высокой скорости съехала в водоем и начала тонуть. Четверым находившимся внутри удалось самостоятельно выбраться на берег. Вездеход принадлежит компании «ГеоТех». Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Погибшие

В результате аварии погибли пять человек
В результате аварии погибли пять человек
Фото:

В результате ДТП погибли пять человек. Как сообщает telegram-канал Shot, четверым выжившим удалось самостоятельно добраться до зоны покрытия сотовой связи и вызвать спасателей — на это им потребовалось несколько часов. Пятерых людей спасти не удалось.

Проверка прокуратуры

Вскоре прокуратура Забайкальского края инициировала проверку в связи с поступившими сообщениями о происшествии с вездеходом, перевозившим группу геологов. После выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники прокуратуры проведут оценку соблюдения организацией-владельцем вездехода требований охраны труда и правил безопасности дорожного движения. В случае выявления нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Уголовное дело

СК возбудил уголовное дело
СК возбудил уголовное дело
Фото:

Позже в Каларском округе Забайкальского края возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудников коммерческой организации. Дело инициировано по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух и более лиц).

Сейчас следователи приступили к проведению необходимых следственных действий. Планируется провести осмотр места происшествия, установить и допросить собственников транспортного средства. Кроме того, будут назначены судебно-медицинские экспертизы и произведено изъятие и анализ соответствующей документации. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства регионального следственного управления.

Расскажите о новости друзьям

