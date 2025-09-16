Госдума расширит круг родственников бойцов СВО, имеющих право на льготы

Госдума расширит круг лиц, имеющих право на образовательные льготы в связи с участием членов их семей в СВО. Законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании. Информация об этом размещена на официальном сайте Госдумы.
«Закон принят в целях устранения социальной несправедливости по отношению к пасынкам и падчерицам, находящимся (находившимся) на воспитании и содержании участников специальной военной операции, которая сложилась при их приеме на обучение в ВУЗ», — говорится в пояснительной записке. Документ касается неродных детей бойцов СВО.
Согласно новому законопроекту, неродные дети военнослужащих, участвовавших в СВО, смогут поступать в российские вузы по отдельной квоте. Это означает, что им не потребуется сдавать вступительные экзамены, за исключением случаев, когда для поступления необходимы дополнительные испытания творческой или профессиональной направленности (при поступлении в театральные, художественные или спортивные вузы). Обучение льготников будет осуществляться за счет бюджетных средств. Ранее право на поступление по льготной квоте без экзаменов распространялось лишь на родных детей участников СВО.
