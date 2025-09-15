15 сентября 2025

Суд отобрал кафе у бывшей сотрудницы подведа мэрии из ХМАО за незаконную аренду

Арбитражный суд ХМАО отобрал у предпринимательницы Юлии Гиталовой павильон в парке «Картопья» в Советском, где располагалось кафе «Легенда». По данным сайта властей города, женщина работала специалистом по благоустройству в МБУ «Городской центр услуг». Договор аренды был признан незаконным, указано в документах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Заместитель прокурора ХМАО обратился в арбитражный суд с иском к администрации городского поселения Советский и индивидуальному предпринимателю Юлии Гиталовой, потребовав признать недействительным договор аренды павильона „Легенда“, вернуть имущество муниципалитету, истребовать из незаконного владения земельный участок и обязать его освободить. Суд постановил удовлетворить исковые требования», — говорится в судебном акте. Суд подчеркнул, что договор нарушает антимонопольное законодательство.

Павильон стоимостью более 17 млн рублей сдали в аренду в ноябре 2023 года. Прокуратура установила, что аренда была оформлена без торгов, а сам павильон размещен на земле общего пользования, сдавать которую одному арендатору нельзя. По решению суда Гиталова обязана вернуть павильон в муниципальную собственность, освободить участок площадью 163 квадратных метра и выплатить госпошлину в размере 30 тысяч рублей.

Агентство URA.RU направило запросы в администрацию Советского. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Советском (ХМАО) открыли озерный парк «Картопья». Его планировали сдать осенью 2022 года.

