Мама арестованного редактора URA.RU впервые дала интервью: заявления о «взятках», отношениях с дядей, Е1

Мама задержанного по обвинению в даче взятки редактора URA.RU Дениса Аллаярова — Наталья — впервые дала развернутое интервью. Оно опубликовано на городском портале 66.ru. В нем она откровенно рассказала, как семья переживает случившееся: ведь показания на журналиста дал его дядя, брат Натальи, бывший начальник угрозыска ОП №10 Екатеринбурга Андрей Карпов. Женщина подозревает, что оба ее родных человека стали инструментом в руках неких влиятельных сил, которые используют ситуацию в своих интересах. URA.RU подготовило подборку самых главных заявлений Натальи Аллаяровой.
- Андрей Карпов, давший показания в отношении Дениса Аллаярова, является не просто его родным дядей, но и крестником. У них всегда были добрые дружеские отношения, и именно дядя привил племяннику любовь к футболу.
- После задержания Карпова и Аллаярова 5 июня первого вскоре отпустили под домашний арест. Он позвонил сестре Наталье и успокоил, что Денис проходит по делу как свидетель и "все нормально". Но когда того поместили в СИЗО, дядя заявил, что не понимает, что происходит.
- В сумму 120 тысяч, которую Аллаяров якобы передал Карпову как взятку, следствие включило деньги, которые Денис отправлял своей бабушке, матери Карпова. 74-летняя женщина имеет серьезные проблемы со здоровьем, нуждается в лечении, и внук ей помогал.
- То же самое подтвердила сама пенсионерка, которую возили на допрос.
- Конфликтов у Дениса с его дядей не было, кроме одного спора. Тогда Карпов в семейном кругу подшучивал над племянником, что читать URA.RU скучно, а Е1 намного интереснее.
- В этом издании — Е1 — у Карпова был знакомый журналист, которого экс-полицейский называл своим другом. Это Евгений Кошек.
- После ареста Дениса Аллаярова его мама по просьбе брата Карпова общалась с журналистом Е1 Кошеком. О чем велась речь, она назвать отказалась, объяснив, что озвучит информацию следователям.
- Вскоре после задержания Дениса и его дяди именно Кошек звонил Наталье Аллаяровой и выразил слова сочувствия. Он просил держать его в курсе событий.
- Спустя пару месяцев журналист Е1 Кошек написал матери Аллаярова и заявил, что, если Денис даст показания на свое руководство, то его отпустят. Он также предлагал ей телефон нового адвоката и советовал с ним связаться. "Он объяснит, что надо сделать", — писал журналист. Наталья отказалась.
- Она предполагает, что дядя мог оговорить племянника, чтобы смягчить свою участь: незадолго до задержания он был уволен с работы по отрицательным мотивам и стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.
- Женщина считает, что у Карпова может быть некая договоренность со следствием. Более того: она заявила о целенаправленной кампании против своего сына Дениса Аллаярова и против URA.RU.
- Наталья Аллаярова удивляется, что по делу журналиста не допросили ни ее, и его отца. У нее есть несколько важных вопросов следствию, а также областной прокуратуре, куда Денис обращался с жалобой, но не дождался ответа.
- Мать заявила, что ее сын держится стойко и даже из-за решетки находит силы поддерживать родных в трудную минуту. Однако у него возникли проблемы со здоровьем в СИЗО. "Денис, я тобой горжусь. Ты честный и правдивый. Ты настоящий", — обратилась к сыну мама.
Денис Аллаяров был задержан 5 июня. 6 июня суд отправил его в СИЗО на два месяца. В конце июля суровую меру пресечения продлили, несмотря на отсутствие ключевого доказательства — факта передачи денег. «Взятками» следствие считает переводы маме и бабушке, которые Денис сделал в конце прошлого — начале этого года, то есть когда была новогодняя пора. Как ранее сообщало агентство, следствие по его делу провели в кратчайшие сроки — за три месяца. При этом следствие отказалось допросить свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность Аллаярова.
Он написал жалобу прокурору Свердловской области Борису Крылову, в которой заявил, что предварительное следствие ведется с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального закона, его главная цель — оказать давление на него, чтобы тот оговорил третьих лиц. В СИЗО к Денису приходили следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ — они угрожали Аллаярову обвинением в госизмене, если он не даст нужные показания. О давлении на обвиняемого защита сообщила в жалобе в прокуратуру Свердловской области еще в середине июля, однако ответ из надзорного ведомства до сих пор не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.