Политолог Минченко похвалил предвыборный проект губернатора Махонина

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко назвал «милым и теплым» проект «Знай наших!», который команда губернатора Дмитрия Махонина запустила во время предвыборной кампании. Проект посвящен именитым пермякам.
«Мне показался милым и теплым, я бы даже сказал, ламповым, фоновый проект кампании Махонина „Знай наших!“. Он интересный, необычный и не похож на то, что делают другие регионы», — отметил Минченко на заседании штаба общественного наблюдения за выборами 16 сентября, передает корреспондент URA.RU.
Также Минченко отметил идею Махонина о превращении Пермь в инженерную столицу России и его серьезную работу с федеральным центром. По словам политолога, глава Прикамья знает, как функционируют нацпроекты и умеет упаковывать запросы региона на финансирование из Москвы.
Уникальной в масштабах РФ назвали и инициативу крайизбиркома о привлечении общественности к процедуре выдвижения и регистрации кандидатов. По словам, Алены Булгаковой, председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, председателя общероссийского движения «Корпуса „За чистые выборы“, это первый такой опыт в стране. „И мы считаем его удачным“, — отметила эксперт. Прошедшие в регионе губернаторские выборы она назвала максимально прозрачными и легитимными. Они прошли в полном соответствии с законодательством.
