«Знай наших!»: Дмитрий Махонин представил свою предвыборную стратегию

Отправной точкой предвыборной кампании губернатора Дмитрия Махонина станет консолидация вокруг него именитых пермяков. В ходе ежегодного отчета, где глава Прикамья подводил итоги своей пятилетней работы на посту, он представил проект «Знай наших!». Среди них — как известные всем промышленные генералы и заслуженные работники культуры, так и новые элиты — именитые спортсмены, герои СВО, музыканты. Главной задачей этих людей станет повышение явки на выборах губернатора.
«Герои в самых разных сферах вдохновили нас на создание социального проекта «Знай наших!». Будем рассказывать о выдающихся пермских врачах, спортсменах, ученых, изобретателях и многих других», — сказал в начале всего выступления Дмитрий Махонин. Сразу после того, как поприветствовал ветерана Великой Отечественной Виктора Петровича Кривашова, которому недавно исполнилось 100 лет, и пример которого восхищает Махонина, а также героя СВО Андрея Еланского.
Доклад Махонина был построен вокруг проекта «Знай наших!». Выступая по каждому блоку — здравоохранение, культура, образование и т.д. — он останавливался на достижениях конкретных людей из этой сферы. Их портреты крупно показывали на экране трансляции за спиной Махонина. Он упомянул учителя биологии из школы «Точка» Анну Печенкину, педагога из Коми-округа Светлану Минину и Николая Чернышова из Кунгура, параолимпийского чемпиона Евгения Торсунова, этновокалистку Дарью Калину, обладателей знака отличия «Трудовая гордость Пермского края» начальника лаборатории «Протон-ПМ» Светлану Ложкину и слесаря-сборщика «ОДК-Пермские моторы» Андрея Спехова. Всех их пригласили на оглашение послания.
«Опираясь на пятилетний опыт работы на посту губернатора, знаю, что мы можем добиваться самых высоких результатов. Когда узнаю о достижениях наших земляков, хочется сказать: «Знай наших! Особый пермский характер и вера в свои силы помогают нам преодолевать любые преграды», — резюмировал глава Прикамья свой доклад.
Источники URA.RU в политэлитах считают, что проект в чем-то перекликается со Штабом общественной поддержки, которые открывали в стране в преддверие выборов президента-2024. Они не исключают, что подобный штаб, но уже не привязанный к партии «Единая Россия», появится в Прикамье летом. В его состав и войдут участники проекта «Знай наших».
«Знай наших» будет решать несколько задач. Первая и главная — консолидация общества вокруг достижений отдельных пермяков и всего Пермского края. Гордость за регион — вне зависимости от политической повестки и интересов групп влияния. Биографии этих людей «работают» в целом на имидж региона.
Вторая задача — это работа на явку на выборах. Участники проекта «Знай наших» будут взаимодействовать со своими целевыми аудиториями. «Рейтинги у Дмитрия Махонина — отличные. Но всегда есть риск, что из-за этого пострадает явка: мол, и так выиграет же, вот сколько всего сделал. Не главная, но дополнительная задача проекта — стимулирование явки, побуждение людей прийти на выборы и проголосовать», — говорят инсайдеры.
Третья задача — факультативная. Не исключено, что некоторые участники проекта «Знай наших» в 2026 году будут баллотироваться в депутаты, и в целом, пополнят кадровый резерв региона. «Это своего рода новая элита», — считает инсайдер.
Стимулирование явки не является главной целью, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Главная задача команды Махонина — продемонстрировать консолидацию вкруг него как элитных групп, так и широкой общественности», — заключил политолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!