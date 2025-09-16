Медведев назвал бюджет на 2026 год военным

Федеральный бюджет на 2026 год является военным. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Принятие федерального бюджета на 26-й год. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — заявил Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы, несмотря на все должности бюджета.
Ранее сообщалось, что доходы федерального бюджета России за первое полугодие 2025 года превысили 17,5 триллиона рублей, а за январь-июль достигли 20,3 триллиона рублей, что выше прошлогодних показателей. При этом расходы бюджета увеличились на 1,4 триллиона рублей, основная часть которых была направлена на социальные и инфраструктурные проекты, а дефицит бюджета снизился по сравнению с предыдущим годом.
