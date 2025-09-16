Медведев назвал бюджет на 2026 год военным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несмотря на все сложности важно сохранять финансирование мероприятий народной программы, заявил Медведев
Несмотря на все сложности важно сохранять финансирование мероприятий народной программы, заявил Медведев Фото:

Федеральный бюджет на 2026 год является военным. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Принятие федерального бюджета на 26-й год. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — заявил Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы, несмотря на все должности бюджета.

Ранее сообщалось, что доходы федерального бюджета России за первое полугодие 2025 года превысили 17,5 триллиона рублей, а за январь-июль достигли 20,3 триллиона рублей, что выше прошлогодних показателей. При этом расходы бюджета увеличились на 1,4 триллиона рублей, основная часть которых была направлена на социальные и инфраструктурные проекты, а дефицит бюджета снизился по сравнению с предыдущим годом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральный бюджет на 2026 год является военным. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Принятие федерального бюджета на 26-й год. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — заявил Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы, несмотря на все должности бюджета. Ранее сообщалось, что доходы федерального бюджета России за первое полугодие 2025 года превысили 17,5 триллиона рублей, а за январь-июль достигли 20,3 триллиона рублей, что выше прошлогодних показателей. При этом расходы бюджета увеличились на 1,4 триллиона рублей, основная часть которых была направлена на социальные и инфраструктурные проекты, а дефицит бюджета снизился по сравнению с предыдущим годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...