Важная услуга ЖКХ подорожает в Свердловской области

В Свердловской области планируют повысить взносы за капитальный ремонт. Их новый размер пока не определили, однако власти активно обсуждают этот вопрос в связи с ростом зарплат населения, рассказал гендиректор фонда капремонта региона Станислав Суханов.
«Еще не принято решение, насколько будет поднята ставка платы за капремонт, пока вопрос обсуждается, но постановления правительства нет. Мы запрашиваем у правительства определенные проценты подорожания, но ответа не увидим, пока не будет официального постановления», — сказал Суханов в эфире ОТВ.
По его словам, на рост размера взносов влияет повышение зарплат и подорожание стройматериалов. «На основании расчетов этих сметных ресурсов появляется ставка платы за капремонт», — подчеркнул глава фонда.
Еще в начале 2025 года минимальный взнос за капитальный ремонт в регионе повысили до 17 рублей 48 копеек за квадратный метр. Стоимость впервые с 2023 года увеличилась на три рубля (с 14 рублей 81 копейки).
