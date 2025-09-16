Путин: 100 тысяч военных и 10 тысяч единиц техники были в учениях «Запад-2025»

В стратегических учениях «Запад-2025», которые завершились в Беларуси 16 сентября, приняли участие 100 тысяч военнослужащих и около 10 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«10 тысяч образцов техники различной, также участвуют 100 тысяч военных. Из них — 333 летательных аппарата: тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей: надводных, подводных и судов обеспечения», — заявил Владимир Путин на заседании, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Президент подчеркнул, что в маневрах задействована современная техника, которая уже прошла проверку в практических боевых условиях. По его словам, сценарии учений строились с учетом опыта, полученного в ходе проведения спецоперации.
Учения «Запад-2025» прошли на территории Беларуси с 12 по 16 сентября, в них участвовали Индия, Бангладеш, Иран и другие страны. Основная задача — отработка совместных действий вооруженных сил Союзного государства РФ и Беларуси. Учения носят оборонительный характер и проводятся на фоне милитаризации Европы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.