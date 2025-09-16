Путин в военной форме посетил стратегические учения «Запад-2025». Фоторепортаж

Путин посетил место проведения стратегических учений «Запад-2025»
Президент РФ прибыл на полигон в военной форме
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино», где проводились совместные стратегические учения России и Беларуси «Запад-2025». Учения проходили с 12 по 16 сентября на различных полигонах союзных стран. Их главной целью являлась отработка совместных действий вооруженных сил Союзного государства РФ и Беларуси.

Также в самих учениях участвовали представители иностранных государств. К маневрам присоединились военнослужащие из Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Также на мероприятии президент принял доклад Белоусова и подчеркнул основную причину проведения учений. Главной их целью является отработка защиты союзного государства от любой агрессии.

