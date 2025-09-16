Президент России Владимир Путин в военной форме посетил полигон, на котором проходили российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2025», которые проводятся для повышения обороноспособности Союзного государства. Путин осмотрел технику, участвовавшую в маневрах, примерил инновационные тепловизионные очки «Стрекоза» и поблагодарил военных из Индии, Ирана, Бангладеша и других стран за участие в учениях. Все о визите Путина к военным и проведенном им заседании по итогам «Запада-2025» — в материале URA.RU.
Путин прибыл на полигон в военной форме
Российский президент прибыл на полигон «Мулино» в Нижегородской области, который был одним из тех мест, где проходили российско-белорусские учения «Запад-2025». Глава государства появился на объекте в полевой военной форме.
«Цель учений „Запад-2025“ — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии», — заявил Путин. Также он заслушал доклад министра обороны РФ Андрея Белоусова о проведенных учениях.
Сто тысяч военных
В стратегических учениях «Запад-2025», которые завершились в Беларуси 16 сентября, приняли участие 100 тысяч военнослужащих и 10 тысяч единиц техники. Из них — 333 летательных аппарата: тактическая, стратегическая и военно-транспортная авиация; и 247 кораблей: надводные, подводные и суда обеспечения.
В маневрах была задействована современная техника, которая уже прошла проверку в практических боевых условиях. Сценарии учений строились с учетом опыта, полученного в ходе проведения спецоперации.
В учениях поучаствовали несколько государств
Президент России Владимир Путин заявил об участии ряда иностранных государств в совместных стратегических военных учениях «Запад-2025». К маневрам присоединились представители из Бангладеша, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.
«Хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это было полезно с профессиональной точки зрения. Ну, а с точки зрения установления такого высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно», — заявил Путин.
Путин осмотрел оружие и военные приборы
Президент РФ Владимир Путин осмотрел вооружение, а также военную и специальную технику, которая участвует в учениях «Запад-2025». В числе осмотренной техники были различный бронетранспорт, мотоциклы и другие. Также он осмотрел БПЛА.
Путин лично испытал военные тепловизионные очки «Стрекоза» в ходе визита полигона, где прошли учения «Запад-2025». Тепловизионные очки «Стрекоза» позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя благодаря электрическому зуму и высокой дальности обнаружения целей — до одного километра. Устройство обеспечивает автономную работу в течение двух с половиной часов, не затрудняет зрение и позволяет ориентироваться в сложных условиях.
В ходе осмотра техники Владимир Путин также обратил внимание на пистолет ПЛК, который он перезарядил, и ознакомился с новой винтовкой «Аркуда СТ». О характеристиках оружия президенту доложил герой России и герой ДНР Ярослав Якубов. Он подчеркнул, что лично использует этот образец в работе и оценил его выше зарубежных аналогов по ряду показателей.
