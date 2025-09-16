Инициативы Челябинской области в сфере профориентации молодежи и поддержки ветеранов являются ярким примером для других территорий России. Проекты общественников демонстрируют новые подходы в подготовке школьников для выбора специальностей и помощи семьям. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В парламенте она представляет интересы жителей региона.
«К примеру, в Челябинской области НКО запустили проекты, такие как „Город профессий“. Это креативное пространство, где дети могут попробовать себя в роли дизайнера, врача или спасателя. Такие форматы делают профориентацию живой и интересной», — заявила Лантратова в Госдуме, на круглом столе с участием представителей некоммерческих организаций. Она подчеркнула, что подобные инициативы делают выбор профессии доступным и увлекательным для молодежи.
Лантратова также подчеркнула, что челябинский проект «Молодежная школа предпринимательства» позволяет старшеклассникам проходить практику на предприятиях, знакомиться с производственными процессами и презентовать свои карьерные планы. Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» тоже активно вовлекает выпускников в знакомство с востребованными профессиями на местном рынке труда.
На мероприятии Яна Лантратова предложила ряд мер для дальнейшего развития профориентации: включение в школьную программу уроков о востребованных в регионе профессиях, запуск проекта «Мой регион — мое будущее» для целевого обучения кадров с последующим трудоустройством. Также парламентарий вышла с инициативой провести конкурс «Лучший семейный работодатель» и создать единую межведомственную стратегию профориентации с учетом местной специфики.
Особое внимание на круглом уделили вопросам поддержки ветеранов СВО. Депутат выступила с идеей организовать «одно окно» для комплексного сопровождения их переобучения и трудоустройства при участии НКО и бизнеса.
Как сообщало URA.RU, ранее председатель комитета по развитию гражданского общества Госдумы Яна Лантратова посетила физико-математический лицей №31 в Челябинске. Она встретилась с педагогами и учениками, вручив подарок к 60-летию учебного заведения.
