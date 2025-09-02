Председатель комитета по развитию гражданского общества Госдумы Яна Лантратова посетила физико-математический лицей №31 в Челябинске. Она встретилась с педагогами и учениками, а в качестве подарка к 60-летию учебного заведения привезла цветное МФУ, сообщает корреспондент URA.RU. ФМЛ №31 Челябинска занимает третье место в рейтинге 300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.
«Я очень рада сегодня посетить лицей. Низкий поклон вам, Александр Евгеньевич и всем учителям. Как депутат от Челябинской области могу сказать: как только возникает новость о какой-то победе или достижении, министр просвещения Сергей Кравцов тут же мне сообщает: опять ваши челябинские ребята! Хочу сегодня поздравить вас с юбилеем» — сообщила Лантратова собравшимся педагогам и ученикам. После чего вручила учебному заведению подарок к юбилею — цветной лазерный принтер-копир.
На встрече с депутатом педагоги лицея рассказали о существующих проблемах при подготовке юных математиков. Например, об отмене зональных олимпиад: теперь сразу после победы на областной вундеркинды едут на всероссийскую, хотя могли бы проявить себя еще и на окружном уровне. Также учителя посетовали на отсутствие учебников для углубленного изучения точных наук, поскольку обычные, входящие в утвержденный министерством просвещения России перечень не отвечают высоким запросам лицея.
Еще одна проблема — нехватка квалифицированных молодых математиков. Так если в 1990-годы челябинский педвуз выпускал за год более 100 молодых учителей математики, за последний год — только восемь, и лишь четыре из них пошли работать в школы. директор лицея Александр Попов посетовал на то, что учительские зарплаты в Челябинске втрое ниже московских — что усугубляет проблему с кадрами. Депутат Госдумы пообещала донести эту информацию до профильного комитета Госдумы министерства просвещения и лично министра Сергея Кравцова.
