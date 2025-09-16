У экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова конфискуют 13 млрд рублей

Волжский городской суд Волгоградской области обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на сумму более 13 миллиардов рублей. Об этом сообщает источник, знакомый с ходом процесса.
«Всего в федеральную собственность были обращены 214 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 13 миллиардов рублей», — сообщает «Коммерсант». Решение вынесено по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ, ответчики полностью признали требования надзорного ведомства.
Генпрокуратура обосновала иск тем, что активы были приобретены за счет доходов, не подтвержденных официальными источниками. Представитель Траховых в суде подтвердил: недвижимость фактически принадлежала судьям и была оформлена на родственников и доверенных лиц.
По данным из судебных материалов, в государственную собственность перешли 100% долей ООО «ТК „Монорама Адыгея“» и ООО «Лаки», на которые было оформлено имущество стоимостью 5,5 млрд рублей. Также изъяты 118 земельных участков (26 гектаров) на сумму 3,7 млрд рублей, 71 коммерческое помещение общей площадью около 13 тысяч кв. м (3 млрд рублей), 11 жилых зданий и помещений (2,1 тысячи кв. м) ценой в 1,1 млрд рублей и 14 недостроенных объектов стоимостью 74 млн рублей.
Главным ответчиком по иску выступал Аслан Трахов, возглавлявший судебную систему Адыгеи с 1998 по 2019 год и ныне являющийся судьей в отставке. Следствие установило: за годы службы Трахов оформлял приобретенное имущество на жену Светлану Трахову, сына Рустема (действующего судью Краснодара), тестя и дочь Сусанну Коблеву (Трахову). После выхода Аслана Трахова в отставку номинальные владельцы начали возвращать активы в его семью. В ходе процесса Трахов и его сын признали использование служебного положения для личного обогащения.
