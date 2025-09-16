«Загляните в билеты»: поездам из Челябинска сменили нумерацию

Три пассажирских поезда, курсирующих по территории Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), изменят нумерацию с 26 октября 2025 года. В частности, изменения коснутся маршрутов Челябинск—Москва и Челябинск—Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Поезд №391/392 Челябинск—Москва получит новый номер 301/302. Поезд №689/690 Челябинск—Екатеринбург будет обозначаться как №389/390. А маршрут №613/614 Уфа—Сибай станет №375/376», — уточнили в ЮУЖД.
В компании пояснили, что изменение нумерации не повлияет на расписание, условия проезда или стоимость билетов. Пассажирам рекомендовали обращать внимание на новые номера при оформлении и покупке билетов на указанные рейсы.
Как сообщало URA.RU ранее, летом 2025 года из Челябинска на юг и в Калининград направились пять новых поездов. Всего туда и обратно сезонными летними поездами, отправляющимися с ЮУЖД, было запланировано перевезти более 155 тысяч пассажиров.
