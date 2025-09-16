16 сентября 2025

Тагильский мэр рассказал, когда в домах появится отопление

Отопление в Нижнем Тагиле включат раньше предполагаемого срока
© Служба новостей «URA.RU»
В прошлом году отопительный сезон начался 23 сентября
В прошлом году отопительный сезон начался 23 сентября Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) отопительный сезон стартует уже с 18 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев. Ранее, с учетом погодных условий, власти ориентировались на 22 сентября.

«Подписал постановление о начале отопительного сезона в Нижнем Тагиле с 18 сентября. Как всегда, в первую очередь приступят к заполнению систем теплоснабжения в социальных объектах — школах, детских садах, больницах», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале.

В некоторых городах Свердловской области уже начали объявлять о старте отопительного сезона. Подробный график по основным муниципалитетам региона — в материале URA.RU.

© Служба новостей «URA.RU»
