Сенатор Косихина: в России рассмотрят индексацию выплаты на третьего ребенка

Выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка может быть проиндексирована и включена в проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Такое мнение выразила сенатор Наталия Косихина 16 сентября. По словам парламентария, в ходе подготовки главного финансового документа страны особое внимание уделяется мерам поддержки семей и вопросам демографии.
«Новый трехлетний бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития России... Убеждена, что в главном финансовом документе страны потенциально будут заложены средства на индексацию данной выплаты с учетом уровня инфляции и текущей экономической ситуации. Вопрос социального благополучия многодетных семей и граждан с детьми играет важную роль», — заявила Косихина в беседе с ТАСС.
В ходе совещания по экономическим вопросам 15 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что правительство продолжает работу над проектом бюджета. Глава государства отметил, что сейчас проводится серия совещаний по основным направлениям бюджетной политики и приоритетам расходования средств. Косихина также добавила, что вопрос индексации выплаты для семей с детьми требует «самого пристального внимания», поскольку от этого зависит благополучие значительного числа российских граждан.
Выплата на погашение ипотеки для семей, где рождается третий ребенок, действует в России с 2019 года. Она стала одной из ключевых мер государственной поддержки рождаемости и помогает семьям улучшать жилищные условия. Размер выплаты не менялся с момента введения меры, несмотря на рост цен и инфляцию последних лет, что стало поводом для обсуждения необходимости ее индексации. Окончательное решение о включении индексации в проект бюджета будет принято после завершения всех согласований в правительстве.
