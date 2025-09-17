Стали известны имена погибших и выживших геологов в Забайкалье

Стали известны имена пятерых погибших и четверых выживших геологов после затопления вездехода в озере Амудиса в Забайкалье 15 сентября, спасательные работы продолжаются. Данные приводят telegram-каналы.
«Спасшиеся: Васильев А. Н. (геофизик), Дудкин В. Н. (геофизик), Немеров Н. (машинист вездехода), Данилов А. А. (водитель», — сообщает telegram-канал 112. В сообщении также указаны имена погибших: Лыгин В. С. и Тарханов В. В., сотрудники чоп «гром»; Терентьев В. В., водитель-механик; Тыртышников А. Е., разнорабочий; а также Храмченко В. В.
Гусеничный вездеход, принадлежащий компании «ГеоТех» (филиал «Гидростроя»), перевозивший девять геологов, отправившихся на разведку, 15 сентября съехал в озеро Амудиса при спуске с горной дороги из-за отказа тормозной системы. Транспортное средство резко увеличило скорость и ушло под воду на расстоянии около 15 километров от поселка Чина. Четырем специалистам удалось самостоятельно выбраться из воды; они вышли на связь 16 сентября.
В Каларском районе Забайкальского края возбуждено уголовное дело в связи с гибелью работников коммерческой организации. Производство начато по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек.
