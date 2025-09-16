Явка на прошедших выборах в Челябинской области составила 39,98%

В Челябинской области явка на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва составила составила 39,98%. Всего проголосовало 999 738 человек, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Евгений Голицын, передает корреспондент URA.RU.
«На 129 заседании областной избирательной комиссии подведены общие итоги выборов депутатов Законодательного собрания и в органы местного самоуправления. Всего у нас проголосовало 999 738 избирателей, явка составила 39,98%», — сообщил Голицын во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с места события.
Члены комиссии признали выборы состоявшимися и действительными, добавил Голицын. По единому избирательному округу мандаты распределились следующим образом: «Единая Россия» набрала 54,48% (20 мандатов), «Партия пенсионеров» — 5,69% (один мандат), «Новые люди» — 8,01% (два мандата), ЛДПР — 9,79% (два мандата), КПРФ — 5,94% (один мандат), «Справедливая Россия» — 13,43% (четыре мандата). По одномандатным избирательным округам у «Единой России» 28 мандатов, у «Справедливой России» — два мандата.
Выборы в Челябинской области прошли с 12 по 14 сентября. Жители региона выбирали новый состав парламента, также состоялись местные выборы в 39 муниципалитетах.
