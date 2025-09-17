В свердловском правительстве первая отставка: уволен глава минцифры

Как и анонсировало URA.RU, уволен Михаил Пономарьков возглавлявший свердловское министерство цифрового развития и связи. Несколько источников агентства назвали причиной отставки конфликт с профильным замом губернатора Дмитрием Иониным, который весной отменил спорную закупку, инициированную Пономарьковым.
Известно, что сегодня утром Ионин уже представил коллективу ведомства нового и.о. министра — Алексея Сабурова, который до этого работал в статусе заместителя. К членам команды Пономарькова, отмечают собеседники агентства, Сабуров не относится. Пока сохраняется интрига, получит ли врио статус полновесного министра после утверждения нового состава кабмина (решения ожидаются в октябре) или представители крупного IT-бизнеса рекомендуют «своего» кандидата. Например, из связистов, с учётом внимания руководства области к теме развития сотовой связи. «Пока понимания нет», — говорит один из источников.
«В соответствии с п. 2 ч. 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ трудовой договор с Михаилом Пономарьковым с 16.09.2025 без возложения обязанностей», — подтвердили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Денис Паслер официально вступил в должность губернатора 16 сентября. Сразу после инаугурации правительство в полном составе ушло в отставку (это техническая процедура, предусмотренная областным Уставом). До формирования нового кабмина все замы и министры работают в статусе исполняющих обязанности.
