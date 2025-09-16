Уволены все члены свердловского правительства: объясняем, что это значит

Правительство Свердловской области после инаугурации нового губернатора Дениса Паслера официально ушло в отставку. Эта процедура — техническая, которая регламентируется областным Уставом. URA.RU рассказывает о ней подробнее и объясняет, что будет с чиновниками дальше.
Почему правительство сложило полномочия
Роспуск правительства регламентируется статьей 49 Устава Свердловской области. Свердловской области. «Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Губернатором Свердловской области в день вступления его в должность», — говорится в ней. Есть и другой вариант — если губернатор сам принимает решение об отставке правительства.
Что будет дальше
В этой же статье областного Устава указано, что после отставки правительство продолжает действовать до сформирования нового. То есть все замы губернатора и министры находятся в статусе исполняющих обязанности. Первыми, кого губернатору необходимо переназначить — первый замгубернатора, а также министры финансов, социальной политики и управления госимуществом. Сейчас в правительстве эти должности занимают Алексей Шмыков, Александр Старков, Андрей Злоказов и Алексей Кузнецов (замгубернатора). Заседание, на котором должны утвердить кандидатуры, пройдет в региональном заксобрании 25 сентября.
Кто может уйти при формировании нового кабмина
Как ранее сообщало URA.RU, свои версии по тому, каким должен быть новый состав кабмина, Паслеру готовили несколько человек. Агентство публиковало один из вариантов, согласно которому правительство могут покинуть четыре зама губернатора: Олег Чемезов, курирующий политический блок, руководитель аппарата губернатора Иван Детченя — протеже прежнего губернатора Евгения Куйвашева, ответственный за стройку и ЖКХ Сергей Швиндт, а также Василий Козлов, под контролем которого, в частности, министерство международных отношений и стройнадзор.
Серьезно может обновиться корпус министров. В новом составе правительства авторы схемы не видят Леонида Рапопорта (спорт), Светлану Учайкину (культура), Руслана Садыкова (экономика), Анну Кузнецову (агропромышленный комплекс), Михаила Пономарькова (цифровое развитие), Вячеслава Ярина (международные отношения), Светлану Тренихину (образование).
Когда правительство уходило в отставку
В последний раз свердловское правительство распускали в 2022 году, когда на пост губернатора в третий раз был избран Евгений Куйвашев. До этого правительство уходило в отставку в 2017-м и 2012-м, то есть при назначении Куйвашева на должность губернатора.
Денис Паслер официально вступил в должность днем 16 сентября, набрав на выборах губернатора 61,3% голосов. Церемония инаугурации прошла в ККТ «Космос». Как это было — в онлайн-трансляции URA.RU.
