С Пугачевой требуют больше миллиарда рублей за оскорбительное интервью

Против российской певицы Аллы Пугачевой подали в суд с целью компенсации морального вреда. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«С Аллы Пугачевой требуют 1,5 миллиарда рублей из-за её интервью, в котором она восхваляла главу самопровозглашённой Ичкерии Джохара Дудаева», — указано в посте. Он опубликован в telegram-канале Shot.
В суд подал адвокат Александр Трещев. Отмечается, что он посчитал высказывания певицы о бывшем главе Ичкерии Джохаре Дудаеве и критику властей РФ оскорбительными, в том числе и для ветеранов боевых действий. Трещев отмечает, что все средства с выигрыша в суде он перечислит на нужды ветеранов боевых действий, а себе оставит 1 рубль.
Ранее Алла Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом на территории РФ), опубликованном на YouTube, заявила, что не считает себя предателем России, несмотря на критику в свой адрес. Певица также продолжает оставаться индивидуальным предпринимателем в России и вести бизнес, несмотря на длительное проживание за границей.
В 1991 году Дудаев и его сторонники захватили власть в Чечне, объявив о независимости региона от Российской Федерации. Отказ Дудаева от диалога с Москвой и его сепаратистская политика стали причиной начала Первой чеченской войны. В период его руководства, по различным оценкам, погибло примерно 10 тысяч человек, а порядка 250 тысяч жителей были вынуждены покинуть республику. В 1996 году Дудаев был устранен российскими специальными службами.
