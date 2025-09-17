Бойцы 352-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили и ликвидировали группу диверсантов ВСУ в Сумской области, пытавшихся проникнуть к границе с Курской областью в районе поселка Теткино. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Сумской области бойцы 352-го мотострелкового полка группировки „Север“ обнаружили и уничтожили диверсантов ВСУ. Противник приближался к границе с Курской областью в районе населенного пункта Теткино», — передает издание Life. Сообщается, что в составе диверсионных групп действовали иностранные наемники, которые, как указано в сообщении, «нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли».
Воздушная разведка выявила передвижение противника, после чего взвод огневой поддержки, используя знание местности, нанес точный удар из автоматических гранатометов (АГС) и крупнокалиберных пулеметов «Утес». Командный наблюдательный пункт батальона оперативно передавал координаты целей для поражения. По данным Минобороны, попытки ВСУ проникнуть на российскую территорию остаются безуспешными благодаря эффективной разведке и быстрому
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий с позывным «Спартанец» захватил в плен двух украинских диверсантов в ходе вооруженного столкновения в районе Красноармейска в ДНР. Впоследствии военнослужащие другого российского подразделения ликвидировали еще двух представителей диверсионной группы. Захваченные в плен украинские военные были доставлены в тыл для проведения допроса.
