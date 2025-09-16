Агент челябинского хоккеиста Кузнецова назвал сумму, за которую тот готов играть в НХЛ

Спортивный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы воспитанника ХК «Трактор» Евгения Кузнецова, заявил, что игрок готов присоединиться к одной из команд НХЛ за сумму менее 2,5 млн долларов. По его словам, это вполне вменяемые и комфортные цифры.
«Это вменяемые цифры для команд — меньше, чем 2,5 миллиона долларов. Для клубов это очень комфортные цифры», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
Проблемы за океаном у Кузнецова начались в 2024 году: сразу два клуба выставили его на драфт отказов — «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». После игрок вернулся в Россию и присоединился к питерскому СКА. В конце декабря 2024 года он выбыл на долгий срок из-за травмы, полученной в матче против столичных армейцев.
