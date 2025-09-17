Сбежавшие из СИЗО-1 Екатеринбурга зеки раскаялись

Зеки Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскаялись за свой побег из СИЗО-1 Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«В октябре фигурантам планируется предъявить обвинение. Сейчас они содержатся под стражей в СИЗО. Беглецы в содеянном раскаиваются и сотрудничают со следствием», — сказал Горелых.
По его словам, Черепанов, которого задержали первым, записал аудиообращение для Корюкова, чтобы тот сдался силовикам. Силовики транслировали его по громкой связи при патрулировании садовых участков на Чусовском тракте.
Побег произошел 1 сентября. Против зеков возбудили дело, им грозит до пяти лет лишения свободы. 8 сентября был задержан Черепанов, второго беглеца поймали 15 сентября. В поисках было задействовано свыше 270 полицейских.
В СИЗО-1 Черепанов и Корюков попали весной 2023 года — после попытки поджечь военкомат Кировского и Октябрьского районов. По версии следствия, парней якобы завербовали сотрудники ВСУ. За поджог им предложили 40 тысяч рублей. Реализовать задуманное им помешал полицейский, который дежурил возле военкомата. Он задержал Ивана и Александра и передал коллегам из ФСБ. В 2024-м суд признал обоих виновными и приговорил к длительным срокам в колонии. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
