Самой красивой девушкой планеты стала представительница Таиланда: кто победил на «Мисс Мира 2025»

Мисс Мира стала тайка Опал Чуангсри

01 июня 2025 в 10:14 Размер текста - 17 +

Опал Сучата Чуангсри стала первой тайкой в истории конкурса «Мисс Мира», одержавшей победу Фото: DIVYAKANT SOLANKI / EPA / ТАСС На 72-м конкурсе «Мисс Мира 2025» титул победительницы завоевала представительница Таиланда Опал Сучата Чуангсри. Это первый случай в истории конкурса, когда главной награды удостоилась тайская участница. Жюри высоко оценило вклад девушки в социальную сферу, в частности, ее активное продвижение инициатив по ранней диагностике заболеваний молочной железы. Что известно об Опал Чуангсри, в каких еще конкурсах красоты она участвовала и как прошел «Мисс Мира 2025» — в материале URA.RU. Биография Чуангсри Опал Сучата Чуангсри родилась 20 сентября 2003 года в Пхукете в семье отельеров. Сейчас она учится на факультете международных отношений в Университете Таммасат в Бангкоке и мечтает однажды стать послом. Она также является моделью. Чуангсри владеет тремя языками: тайским, китайским и английским. Также у нее дома живут пять собак и 16 кошек. Кроме того, девушка работала волонтером в фондах, занимающихся исследованием рака молочной железы. На сайте "Мисс Мира 2025" приводится ее жизненное кредо. Оно заключается в следующем: «Если знаешь, что одна жизнь стала легче благодаря тебе, это и есть добиться успеха». Путь в конкурсах красоты Впервые в 17 лет девушка приняла участие в метсном конкурсе красоты «Мисс Раттанакосин». Однако ей не удалось занять место. Позже она прошла на «Мисс Вселенная Таиланд 2024», где получила значительное признание публики. Вклад в борьбу за женское здоровье Опал за свою социальную работу получила награду в номинации «Голос за перемены» на «Мисс Вселенная 2024» Фото: DIVYAKANT SOLANKI / EPA / ТАСС Опал Сучата Чуангсри впервые привлекла внимание общественности, став победительницей национального конкурса «Мисс Вселенная Таиланд 2024». Это позволило девушке представить страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная 2024». На нем она заняла третье место. Одним из важнейших аспектов участия Опал в конкурсе стало ее социальное послание. В 16 лет девушка перенесла операцию по удалению доброкачественного новообразования груди. Пережитое стало для нее отправной точкой, побудившей помогать другим женщинам: она создала собственную кампанию Opal For Her. Ее цель — информирование женщин о здоровье груди и популяризация ранней диагностики заболеваний молочной железы. За свою деятельность Чуангсри в рамках «Мисс Вселенная 2024» была удостоена награды в номинации «Голос за перемены». Скандал на «Мисс Вселенная» В апреле 2025 года организаторы «Мисс Вселенная» лишили Опал Чуангсри титула третьей вице-мисс. Они объяснили это тем, что девушка нарушила свои обязательства по запрету на участие в других конкурсах красоты в течение действия титула, то есть год. Организаторы отметили важность выполнения победительницами своих контрактов. Также они заявили об ужесточении правил для Национальных директоров (ND) с 1 мая текущего года, чтобы сохранить целостность бренда. Сама же Чуангсри сообщила, что уважает решение представителей конкурса. Однако вместе с этим она подчеркнула, что у нее нет никаких обязательств перед организацией, а титулы на «Мисс Вселенная 2024» и «Мисс Вселенная Таиланд» навсегда останутся в ее сердце, передает издание Pattaya Now. Подобное не остановило девушку на пути к следующему конкурсу — "Мисс Мира 2025". "Успех — это когда кому-то дышится легче из-за того, что ты делаешь", — сказала Чуангсри в качестве персонального девиза. Победа на «Мисс Мира 2025» Опал на конкурсе привлекла внимание жюри своей социальной деятельностью Фото: Mahesh Kumar A. / AP / TASS На финальном этапе конкурса в Хайдарабаде (Индия) Опал продемонстрировала жюри свою уверенность, интеллектуальные способности и искреннюю преданность социальной работе. Сам конкурс состоял из нескольких туров, а окончательный выбор победительницы из 108 участниц проходил в финальном этапе, где четыре девушки отвечали на вопросы членов жюри. В итоге, победу забрала Опал Сучаты Чуангсри. Она стала первой тайкой, завоевавшей этот титул за всю историю конкурса. Корону ей передала предыдущая мисс мира из Чехии Кристина Пышкова, говорится на сайте мероприятия. Отмечается, что победа Чуангсри на «Мисс Мира 2025» стала для Таиланда не просто триумфом, а признанием заслуг молодой женщины, которая воплощает в себе красоту, ум и целеустремленность, передает Daily Tribune. «Этот момент — не просто личная победа, это мечта каждой девушки, которая хочет быть увиденной, услышанной и проводить перемены. Для меня большая честь представлять это наследие и в качестве "Мисс Мира" внести реальные изменения», — заявила Чуангсри на финале мероприятия. «Красота исчезает, но цель остается рядом… „Мисс мира“ — это не просто конкурс, это платформа и обещание. Дело не только во внешности, а в том, чтобы действовать. И я готова двигаться дальше, с целью, ради женщин повсюду», — заявила Опал. Отмечается, что первой вице-мисс стала участница из Эфиопии — Хассет Дередже Адмассу. Представительница Польши Майя Клайда стала второй вице-мис, а третьей — конкурсантка из Мартиники Орели Жоахим.

