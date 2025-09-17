Путин поручил начать подготовку к Прямой линии

Путин проведет Прямую линию
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению ежегодной Прямой линии с гражданами страны. Такое распоряжение глава государства дал во время совещания с правительством.

«Это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать. Работа с обращениями граждан, поступивших на прямую линию, должна быть максимально разбюрократизирована», — заявил президент. Трансляция мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Последняя Прямая линия с российским лидером Владимиром Путиныс прошла 19 декабря 2024 года в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось четыре часа 26 минут, что стало рекордным показателем по сравнению с прошлыми выпусками. За это время президент ответил более чем на 70 вопросов. Встреча прошла в гибридном формате, объединяя элементы пресс-конференции и диалога с гражданами.

