Путин поручил начать подготовку к Прямой линии

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению ежегодной Прямой линии с гражданами страны. Такое распоряжение глава государства дал во время совещания с правительством.
«Это живая обратная связь с людьми. Она помогает выявлять наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать. Работа с обращениями граждан, поступивших на прямую линию, должна быть максимально разбюрократизирована», — заявил президент. Трансляция мероприятия ведет телеканал «Россия 24».
Последняя Прямая линия с российским лидером Владимиром Путиныс прошла 19 декабря 2024 года в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось четыре часа 26 минут, что стало рекордным показателем по сравнению с прошлыми выпусками. За это время президент ответил более чем на 70 вопросов. Встреча прошла в гибридном формате, объединяя элементы пресс-конференции и диалога с гражданами.
