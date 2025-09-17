Бензин обновил исторический максимум: с чем связан резкий рост цен на топливо

Цена Аи-92 на бирже бьет рекорды второй день подряд

17 сентября 2025 в 19:28 Размер текста - 17 +

Стоимость бензина достигла 73 208 рублей за тонну Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, превысив отметку в 73,2 тысячи рублей за тонну. Таким образом, топлива продолжает дорожать на фоне повышенного спроса и ограниченного предложения. Рост стоимости АИ-92 объясняют сезонным увеличением потребления. Другие эксперты выделяют причиной роста — сокращение объемов реализации на внутреннем рынке. О возможных причинах повышения стоимости бензина — в материале URA.RU. Цена Аи-92 достигла более 73 000 рублей за тонну Цена Аи-92 обновила исторический максимум Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цена бензина Аи-92 второй день подряд обновляет исторические максимумы на бирже. Как сообщает «Интерфакс», стоимость топлива по индексу европейской части России достигла 73 208 рублей за тонну. Рост цен объясняется повышенным спросом и ограничением предложения на внутреннем рынке. Уточняется, что предыдущий максимум был зафиксирован в конце августа — 72 663 рубля за тонну. С чем связан рост цен на топливо Планы Минфина России по увеличению порога демпфирующего механизма для бензина до 20%, а для дизельного топлива — до 30%, стали причиной роста цен на топливо в стране. Об этом сообщил ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. По его словам, рост цен спровоцировали сообщения о расширении так называемого «коридора» — диапазона, в рамках которого нефтяные компании могут изменять стоимость бензина и дизтоплива без потери выплат по демпферу. «Я думаю, что основным фактором нынешнего роста стали новости о том, что Минфин согласен на расширение коридора... И получается, что таким образом сейчас уже можно увеличить цену на бирже на 92-й бензин, и при этом ты все равно будешь получать выплаты по демпферу», — приводит слова Юшкова BFM. При этом он подчеркнул, что сразу на 10% увеличат этот коридор отклонений. Локальный дефицит Одной из причин роста цен выделяют дефицит топлива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Промышленный эксперт «Авто.ру» Леонид Хазанов отметил одну из причин нехватку предложений. Он добавил, что из-за перекрестных закупок между нефтяными компаниями также растут цены. Повышение стоимости топлива было обусловлено сразу несколькими факторами. В частности, он отметил, что часть плановых остановок нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) была перенесена с мая на июль, что сократило объем поставок бензина на внутренний рынок. Также Хазанов выделил сезон отпусков, который традиционно увеличивает спрос на автомобильное топливо, а также возникновение локального дефицита из-за логистических особенностей доставки. Руководитель ОБДД предложил решение проблемы Рост цен на бензин в России происходит беспрецедентными темпами и не вызывает реакции ни у общества, ни у отраслевых организаций. Мнение руководителя Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Константина Крохмаля приводит MK.RU . По его словам, сложившаяся ситуация ставит автомобилистов в невыгодное положение и требует немедленного вмешательства. Эксперт объяснил, что в других странах рост стоимости топлива сопровождается жесткими мерами контроля и регулирующими мерами, что сдерживает необоснованное повышение цен. Решением проблемы Крохмаль предложил использовать систему жесткого контроля за расходом топлива в условиях дефицита. По его словам, в России уже предусмотрена «дорожная карта форс-мажорной ситуации» — «красная карта». В этот период устанавливаются приоритеты для потребителей бензина: на нужды сельского хозяйства и жизненно важные отрасли, сокращается количество автобусов и ненужного транспорта на улицах, а чиновники пересаживаются на общественный транспорт.

