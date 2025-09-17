«Приехал, заработал, уехал»: Решетников анонсировал меры по мигрантам

Экономика России в последние годы демонстрирует рост несмотря на ограниченность трудовых ресурсов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, механизм привлечения иностранной рабочей силы требует серьезной донастройки и будет реализовываться по принципу «приехал — заработал — уехал».
«Все по-честному — люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги, уезжают. Нам здесь не нужны объективно ни семьи, учить мы не обязаны не граждан своей страны и так далее. Этот процесс выстраивается. На миграцию, я думаю, никто всерьез полагаться долгосрочно не готов», — подчеркнул Решетников на сессии «Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит». Слова передает «Интерфакс».
По данным Росстата, уровень безработицы в России в июле 2025 года остался на историческом минимуме — 2,2%. С начала года этот показатель колебался в пределах 2,2–2,4%, что отмечается впервые с 1991 года. Министр отметил, что Россия объективно будет развиваться в условиях дефицита рабочей силы из-за демографических факторов.
В этой связи привлечение иностранных работников останется актуальным, однако подход к миграции будет пересмотрен: основной акцент делается на временной занятости без интеграции приезжих и их семей. Кроме того, отдельный федеральный проект направлен на дальнейшее повышение производительности труда и внедрение платформенных решений для эффективного использования трудовых ресурсов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что проведение тестирования детей мигрантов на владение русским языком способствует улучшению организации учебного процесса в школьных коллективах. Депутат сослался на статистику: за период в пять месяцев в российские школы поступили заявления от 23 616 детей мигрантов, однако зачислены были лишь 2 964 ребенка, передает RT.
