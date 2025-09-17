Умер легендарный советский балетмейстер Юрий Папко

Заслуженный артист России и известный советский балетмейстер Юрий Папко скончался на 86-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе Большого театра. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования всем родственникам и близким хореографа.
«На 86-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром», — написали на сайте театра. В пресс-службе отметили вклад Папко в развитие отечественного балета и его особую связь с Большим театром.
Прощание с Папко состоится 20 сентября. Церемония пройдет в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах по адресу. Отпевание начнется в 13:00.
Юрий Папко был одним из ведущих балетмейстеров страны, посвятив свою жизнь искусству танца. Он работал в Большом театре с 1960-х годов, поставил десятки спектаклей, воспитал не одно поколение артистов балета.
