Учения России и Беларуси «Запад-2025» завершились

Учения «Запад-2025» официально завершились
Учения «Запад-2025» официально завершились Фото:
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» завершились. Об этом сообщают в Минобороны России.

«Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации „Запад-2025“ завершено», — приводят слова министерства РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.

На территории Беларуси совместные учения вооруженных сил Беларуси и России под названием «Запад-2025» прошли с 12 по 16 сентября. Основная цель маневров заключается в проверке возможностей обеих стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также в оценке уровня готовности к отражению потенциальной внешней агрессии. В рамках учений белорусские военнослужащие отработают задачи по противодействию воздушным ударам, действиям по нейтрализации диверсионных групп и восстановлению контроля над территориями, временно занятыми противником.

