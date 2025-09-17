Учения России и Беларуси «Запад-2025» завершились

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» завершились. Об этом сообщают в Минобороны России.
«Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации „Запад-2025“ завершено», — приводят слова министерства РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.
На территории Беларуси совместные учения вооруженных сил Беларуси и России под названием «Запад-2025» прошли с 12 по 16 сентября. Основная цель маневров заключается в проверке возможностей обеих стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также в оценке уровня готовности к отражению потенциальной внешней агрессии. В рамках учений белорусские военнослужащие отработают задачи по противодействию воздушным ударам, действиям по нейтрализации диверсионных групп и восстановлению контроля над территориями, временно занятыми противником.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.