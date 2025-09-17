17 сентября 2025

Герасимов: российская армия наступает почти на всех направлениях в зоне СВО

ВС РФ наступает на всех направлениях
ВС РФ наступает на всех направлениях Фото:

Российские Вооруженные силы продолжают наступление почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях», — заявил начальник Генштаба ВС РФ в эфире «1 канала». В ходе поездки в зону СВО он проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями, а также заслушал доклады командиров о текущей обстановке и ходе операций.

Ранее Валерий Герасимов уже сообщал, что с марта российские войска освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов, а также ведут работу по созданию зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины. В ходе весенне-летней кампании наступательные действия, по его словам, велись практически по всей линии фронта.

