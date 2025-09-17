Родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали значительное число пропавших без вести за 2025 год. По их подсчетам, это количество сопоставимо с численностью целого батальона. Об этом сообщили российские силовые структуры.
«Родные боевиков 425-го отдельного штурмового полка „Скала“ собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», — заявил собеседник РИА Новости в силовых структурах.
По информации российских силовиков, 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» с весны 2025 года участвует в боевых действиях на территории Сумской и Харьковской областей. По их оценкам, подразделение известно высокой численностью потерь и пренебрежением к безопасности личного состава. В частности, отмечается, что командование полка якобы регулярно отправляет своих бойцов на так называемые «мясные штурмы», не заботясь о сохранении жизни и здоровья военных.
Ранее в июне 2025 года сообщалось о пропаже почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области. По данным российских силовых структур, реальное число пропавших может быть выше, а украинские подразделения в регионе сталкиваются с тяжелой обстановкой и массовыми случаями членовредительства среди личного состава.
