02 сентября 2025

ВСУ потеряли сотни бойцов в Сумской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реальное число пропавших военных ВСУ может быть значительно выше
Реальное число пропавших военных ВСУ может быть значительно выше Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Почти 250 украинских военных из состава 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах со ссылкой на данные родственников военнослужащих, которые публикуются в тематических группах по поиску пропавших.

«Почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области. Такие цифры приводят родственники военнослужащих бригады», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, реальное число пропавших может быть значительно выше, если учитывать тех, кто не был заявлен публично, а также погибших и раненых.

По сведениям источников, близких к российским силовым ведомствам, военнослужащие украинской элитной бригады, в составе которой находятся националисты из формирования «Азов»* (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации), намеренно наносят себе ранения, чтобы избежать отправки на передовую. Случаи членовредительства среди бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении носят массовый характер. Украинские подразделения в этом районе оказались в крайне сложной ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти 250 украинских военных из состава 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах со ссылкой на данные родственников военнослужащих, которые публикуются в тематических группах по поиску пропавших. «Почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области. Такие цифры приводят родственники военнослужащих бригады», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, реальное число пропавших может быть значительно выше, если учитывать тех, кто не был заявлен публично, а также погибших и раненых. По сведениям источников, близких к российским силовым ведомствам, военнослужащие украинской элитной бригады, в составе которой находятся националисты из формирования «Азов»* (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации), намеренно наносят себе ранения, чтобы избежать отправки на передовую. Случаи членовредительства среди бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении носят массовый характер. Украинские подразделения в этом районе оказались в крайне сложной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...