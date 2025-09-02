Почти 250 украинских военных из состава 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах со ссылкой на данные родственников военнослужащих, которые публикуются в тематических группах по поиску пропавших.
«Почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области. Такие цифры приводят родственники военнослужащих бригады», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, реальное число пропавших может быть значительно выше, если учитывать тех, кто не был заявлен публично, а также погибших и раненых.
По сведениям источников, близких к российским силовым ведомствам, военнослужащие украинской элитной бригады, в составе которой находятся националисты из формирования «Азов»* (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации), намеренно наносят себе ранения, чтобы избежать отправки на передовую. Случаи членовредительства среди бойцов Вооруженных сил Украины на купянском направлении носят массовый характер. Украинские подразделения в этом районе оказались в крайне сложной ситуации.
