В ХМАО борются с незаконными свалками в четырех районах

В Ханты-Мансийском автономном округе начали устранять несанкционированные свалки. Проектная документация по работам в четырех муниципалитетах (Октябрьском, Кондинском, Советском, Сургуте) должна будет представлена в ноябре. Об этом сообщили на сайте UGRA.RU.
«В четырех муниципалитетах Югры началась ликвидация девяти несанкционированных свалок... Проектная документация по объектам должна быть подготовлена к ноябрю 2025 года», — пишет издание. Общее финансирование сократили на 351,2 миллиона рублей, но к 2030 году хотят увеличить площадь чистого пространства до 86,7 гектаров.
Была обновлена программа «Экологическая безопасность», которая включает оценку свалок по десяти критериям. Таким образом, те горы мусора, что представляют наибольшую угрозу будут ликвидировать в первую очередь.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) волонтеры из разных компаний при поддержке «СИБУР» очистили берег реки Обь. Собралось 78 участников, которые собрали 150 мешков мусора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!