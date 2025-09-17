Жители Свердловской области заметили перебои в работе популярных интернет-ресурсов. В частности Steam, Roblox и Twitch работают нестабильно. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.
По словам пользователей, у них не открывается приложение, а также не загружаются медиафайлы. Сбой наблюдается почти во всех регионах России. Также наблюдаются затруднения в работе провайдера «Метросеть».
Ранее подобные сбои уже фиксировались в конце августа 2025 года, когда пользователи из разных регионов, включая Свердловскую область, массово жаловались на невозможность войти в аккаунты Steam и запустить популярные игры. Тогда пик обращений также был зафиксирован на сервисе DownDetector, что свидетельствует о регулярном характере подобных технических проблем.
