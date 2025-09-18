МОК отказал в отстранении Израиля от соревнований по примеру России

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался рекомендовать международным спортивным федерациям отстранить израильских спортсменов от соревнований, несмотря на призыв премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом 18 сентября сообщает портал Inside The Games.
«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», — говорится в ответе МОК, опубликованном агентством Inside The Games.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес уже призывал отстранить спортсменов из России и Израиля от международных турниров до прекращения боевых действий в секторе Газа и на Украине, указывая на, по его мнению, двойные стандарты в отношении санкций. В июне и сентябре 2025 года его заявления вызывали резкую реакцию со стороны Израиля и становились поводом для дипломатических разногласий между странами.
