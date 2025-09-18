МОК отказал в отстранении Израиля от соревнований по примеру России

МОК не поддержал идею отстранить Израиль от соревнований из-за конфликта в Газе
МОК отказался отстранять Израиль от соревнований
МОК отказался отстранять Израиль от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался рекомендовать международным спортивным федерациям отстранить израильских спортсменов от соревнований, несмотря на призыв премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом 18 сентября сообщает портал Inside The Games.

«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», — говорится в ответе МОК, опубликованном агентством Inside The Games.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес уже призывал отстранить спортсменов из России и Израиля от международных турниров до прекращения боевых действий в секторе Газа и на Украине, указывая на, по его мнению, двойные стандарты в отношении санкций. В июне и сентябре 2025 года его заявления вызывали резкую реакцию со стороны Израиля и становились поводом для дипломатических разногласий между странами.

