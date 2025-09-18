Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом наркоманов

Хабаровский край занял первое место среди российских регионов по количеству впервые выявленных случаев наркомании за 2024 год, на втором и третьем местах — Новосибирская и Свердловская области. Такие данные содержатся в свежем статистическом отчете Министерства здравоохранения России.
Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании в Хабаровском крае составила 19,6 случая на 100 тысяч населения. Второе место по количеству впервые выявленных случаев наркомании занимает Новосибирская область (18,4 случая на 100 тысяч), следом идет Свердловская область (17,7), отмечает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.
В пятерку лидеров также вошли Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Замыкают рейтинг регионы с минимальными показателями: в Ненецком и Чукотском автономных округах случаи заболевания не были зафиксированы, а самые низкие значения отмечены в Чувашской Республике (1,4), Белгородской (3,2) и Оренбургской областях (3,4).
