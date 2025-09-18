В рядах ВСУ погибло или пропало три тысячи иностранных наемников. Данная информация появилась в новостных telegram-каналах.
«3000 иностранных наёмников погибли/пропали на Украине в рядах ВСУ», — указано в посте telegram-канала Mash, который ссылается на документы, предоставленные российскими хакерами. Отмечается, что наибольшее число пропавших или погибших наемников из Колумбии — 303 человека.
Также сообщается, что в базах найдено 89 наемников из США, 86 из Грузии, 42 из Великобритании. Помимо этого, указано, что из Бразилии пропало или погибло 29 наемников, 25 из Франции и 19 граждан Польши. Ещё 2000 человек считаются пропавшими без вести, указано в посте.
Ранее российские дипломаты и СМИ неоднократно сообщали о попытках украинских властей скрыть реальные потери среди иностранных наемников, в том числе путем уничтожения документов и обезличивания тел погибших. В частности, посол МИД РФ Родион Мирошник отмечал сложности в идентификации иностранных граждан, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Российские власти подчеркивают, что присутствие наемников из других стран усиливает международный характер конфликта.
