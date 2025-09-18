В Финляндии «все рухнуло» без российского туризма

Иванов: Финляндия обезлюдилась без российских туристов
Добрососедские отношения с РФ лучше, чем их отсутствие или враждебность, заявил Иванов
Добрососедские отношения с РФ лучше, чем их отсутствие или враждебность, заявил Иванов

В Финляндии «все рухнуло» без российских туристов. Об этом рассказал постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Это выбор финского правительства, не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло», — заявил Иванов. Его слова приводит ТАСС.  Также Иванов отметил, что надеется, что Финляндия начнет понимать, что добрососедские отношения с РФ для Финляндии лучше, чем их отсутствие или враждебность.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщал, что разрыв экономических связей с Россией и закрытие границы привели к остановке приграничной торговли, прекращению поставок сырья и миллиардным инвестиционным потерям для финских компаний. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что разрушение сотрудничества негативно сказалось на жителях Финляндии и экономике страны в целом.

