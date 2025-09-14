В ХМАО обвалился спрос на авторынке

В Ханты-Мансийском автономном округе к началу осени упал спрос на автомобили. Автодилеры связывают ситуацию с сезонным трендом — югорчане откладывают покупку машины в этом время, переключая свои расходы на другие сферы.
«Автобизнес всегда имел сезонность. Особенно, если мы говорим про наш северный регион. Август и до середины сентября всегда были самым тихим временем с точки зрения продаж. Это связано с отпускным периодом, подготовкой детей к школе. Люди просто переключаются на другие сферы и откладывают это на поздний срок», — пояснила в разговоре с URA.RU владелица автосалона Элеонора Адливанкина.
Снижение спроса наблюдают не только на рынке новых машин, но и в сегменте автомобилей с пробегом. Подержанные иномарки прежде всего югорчане отказываются покупать из-за дорогих кредитов. С начала года цены на них, по данным «Авито», снизились на 10%.
Ранее URA.RU рассказывало, что чаще всего жители ХМАО на рынке авто с пробегом покупают отечественные Lada и японские Toyota. Среди популярных брендов также оказались иномарки Kia.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!