14 сентября 2025

В ХМАО обвалился спрос на авторынке

Автодилеры наблюдают сезонное падение спроса в Югре
Автодилеры наблюдают сезонное падение спроса в Югре Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе к началу осени упал спрос на автомобили. Автодилеры связывают ситуацию с сезонным трендом — югорчане откладывают покупку машины в этом время, переключая свои расходы на другие сферы.

«Автобизнес всегда имел сезонность. Особенно, если мы говорим про наш северный регион. Август и до середины сентября всегда были самым тихим временем с точки зрения продаж. Это связано с отпускным периодом, подготовкой детей к школе. Люди просто переключаются на другие сферы и откладывают это на поздний срок», — пояснила в разговоре с URA.RU владелица автосалона Элеонора Адливанкина.

Снижение спроса наблюдают не только на рынке новых машин, но и в сегменте автомобилей с пробегом. Подержанные иномарки прежде всего югорчане отказываются покупать из-за дорогих кредитов. С начала года цены на них, по данным «Авито», снизились на 10%.

Ранее URA.RU рассказывало, что чаще всего жители ХМАО на рынке авто с пробегом покупают отечественные Lada и японские Toyota. Среди популярных брендов также оказались иномарки Kia.

