17 сентября 2025

В ХМАО назвали самые популярные осенние тренды в одежде

Жители ХМАО скупают трендовую осеннюю одежду
Югорчане обновляют осенний гардероб
К началу осени в Югре женщины стали чаще покупать бомберы и косухи. А мужчины уже с августа начали готовится к холодам, приобретая парки, рассказывают URA.RU аналитики «Авито».

«Продажи теплой женской и мужской одежды значительно увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. В Ханты-Мансийском автономном округе дамы обновляют осенний гардероб с учетом трендов», — пишут аналитики. Югорчанки стали чаще покупать бомберы, продажи которых выросли сразу в 2,8 раза, а также одеваются в косухи и жилеты (+2,5), которые стали фаворитами сезона.

Мужчины в Югре покупали прежде всего практичные и теплые вещи. Больше всего выросли продажи парок — в шесть раз. Но также как и женщины парни начали активно одеваться в бомберы, их покупали почти в 3,5 раза чаще.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стало популярно покупать одежду в стиле СССР. Югорчане приобретают как винтажные, так и современные брендовые вещи.

