Глава Башкирии сообщил о террористической атаке на «Газпром нефтехим»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки нет погибших и пострадавших, заявил Хабиров
В результате атаки нет погибших и пострадавших, заявил Хабиров Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Два украинских беспилотника атаковали «Газпром нефтехим» в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Террористическая атака на „Газпром нефтехим Салават“. Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие», — заявил Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших и погибших в результате атаки нет.

Также глава Башкирии добавил, что сработала пассивная и активная защита предприятия. Охрана открыла огонь на поражение. На месте произошло возгорание, пожар тушат прибывшие на место службы.

Атаки на промышленные объекты Башкирии с применением беспилотников происходят не впервые. Ранее в 2025 году аналогичному нападению подверглось предприятие «Башнефть-Новойл», где также возник пожар, но обошлось без пострадавших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два украинских беспилотника атаковали «Газпром нефтехим» в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. «Террористическая атака на „Газпром нефтехим Салават“. Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие», — заявил Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших и погибших в результате атаки нет. Также глава Башкирии добавил, что сработала пассивная и активная защита предприятия. Охрана открыла огонь на поражение. На месте произошло возгорание, пожар тушат прибывшие на место службы. Атаки на промышленные объекты Башкирии с применением беспилотников происходят не впервые. Ранее в 2025 году аналогичному нападению подверглось предприятие «Башнефть-Новойл», где также возник пожар, но обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...