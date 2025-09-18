Глава Башкирии сообщил о террористической атаке на «Газпром нефтехим»

Два украинских беспилотника атаковали «Газпром нефтехим» в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
«Террористическая атака на „Газпром нефтехим Салават“. Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие», — заявил Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших и погибших в результате атаки нет.
Также глава Башкирии добавил, что сработала пассивная и активная защита предприятия. Охрана открыла огонь на поражение. На месте произошло возгорание, пожар тушат прибывшие на место службы.
Атаки на промышленные объекты Башкирии с применением беспилотников происходят не впервые. Ранее в 2025 году аналогичному нападению подверглось предприятие «Башнефть-Новойл», где также возник пожар, но обошлось без пострадавших.
