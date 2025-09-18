Суд отправил главу свердловского города в отставку

Серовский районный суд сложил полномочия с мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова. Решение пока не втсупило в законную силу, градоначальник может подать аппеляцию.
«Серовский районный суд постановил сложить полномочия с мэра Серова Василия Сизикова», — поделились с URA.RU в пресс-службе инстанции. Дело Сизикова рассматривали по иску прокуратуры. Еще в марте ведомство внесло представление в местную думу о досрочном прекращении полномочий градоначальника из-за выявленных нарушений в декларации о доходах и расходах.
Однако дума тогда документ отклонила. Прокуратура это решение обжаловала, и суд встал на ее сторону. Решение в законную силу пока не вступило. В областной прокуратуре воздержались от комментариев по теме. Сам Сизиков, как и спикер серовской думы Ольга Чернецова, на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Что известно о мэре — по ссылке.
